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Финансист предупредил о рисках переводов на дебетовые карты

Юлия Курганова

Общество
Финансист предупредил о рисках переводов на дебетовые карты
Фото: pixabay.com/ru

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил о рисках, которые подстерегают держателей дебетовых банковских карт. Он рассказал, что наиболее часто у клиентов возникают проблемы с блокировкой карт.

Банк может заблокировать карту, если на нее был осуществлен перевод более 600 тысяч рублей. Тогда кредитная организация может заподозрить, согласно обновленному «антиотмывочному» 115-ФЗ закону, что средства получены незаконным путем.

Карту разблокируют, как только клиент отчитается о законности происхождения этих денег.

Также Переславский сообщил, что могут возникнуть неприятные истории с комиссиями в банкомате или «зажевыванием» карты. Банки меняют тарифы, и клиент может этого не заметить.

Финансист порекомендовал внимательно читать договор на обслуживание дебетовой карты и помнить про комиссионные вознаграждения по выбранным им тарифным планам, передает агентство «Прайм».

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью SMS. Злоумышленники начали использовать так называется SMS-бомберы для получения кредита в микробанках от лица доверчивых граждан.

На первом этапе мошеннической махинации злоумышленники ищут паспортные данные и мобильные номера жертв в базах данных.

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