Финансист предупредил о рисках переводов на дебетовые карты

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Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил о рисках, которые подстерегают держателей дебетовых банковских карт. Он рассказал, что наиболее часто у клиентов возникают проблемы с блокировкой карт.

Банк может заблокировать карту, если на нее был осуществлен перевод более 600 тысяч рублей. Тогда кредитная организация может заподозрить, согласно обновленному «антиотмывочному» 115-ФЗ закону, что средства получены незаконным путем.

Карту разблокируют, как только клиент отчитается о законности происхождения этих денег.

Также Переславский сообщил, что могут возникнуть неприятные истории с комиссиями в банкомате или «зажевыванием» карты. Банки меняют тарифы, и клиент может этого не заметить.

Финансист порекомендовал внимательно читать договор на обслуживание дебетовой карты и помнить про комиссионные вознаграждения по выбранным им тарифным планам, передает агентство «Прайм».

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