Обучающие лекции стали доступны для волонтеров старшего возраста в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Добровольцы старшего возраста теперь могут принять участие в обучающих вебинарах «Компьютерная гостиная» и «Серебряная поляна». Организатором выступила программа «Молоды душой». Об этом сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова в среду, 27 октября.

По ее словам, волонтеры освоят компьютерные программы и познакомятся с основами добровольческой деятельности.

— В столице активно помогают волонтеры разных возрастов, профессий и интересов. Все могут найти мероприятия и обучение по душе. «Серебряные» волонтеры — активная группа добровольческого сообщества столицы, которая пополняется новыми участниками. С начала этого года порядка 400 «серебряных» волонтеров поддержали около 90 мероприятий, координируемых ресурсным центром, — уточнила представитель комитета.

Вебинар «Серебряная поляна» начнется 28 октября.

Занятия в рамках «Компьютерной гостиной» уже стартовали. Для участия необходимо подать заявку до 8 ноября. Заинтересованным следует сперва авторизоваться на портале «Молоды душой». После куратор присоединит волонтера к общему чату.

Подробную программу лекций опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что жителям столицы старше 60 лет, которые соблюдают домашний режим, добровольцы в нерабочие дни — с 28 октября по 7 ноября — доставят продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости.