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Врач рассказал, можно ли определить коронавирус по кашлю

Анастасия Колоскова

Общество
Врач рассказал, можно ли определить коронавирус по кашлю
Фото: Pexels

Коронавирус отличается сухим малопродуктивным кашлем, однако ставить диагноз только по его характеру ошибочно. Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Он пояснил, что организм не выделяет мокроту, так как воспаление идет очень глубоко. При этом врач отметил, что кашель при COVID-19 приступообразный и сильный.

Однако Крючков обратил внимание, что присутствие кашля без мокроты еще не говорит о заражении коронавирусной инфекцией.

— Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное, — цитирует иммунолога «Москва 24».

По словам врача, при легком течении коронавируса кашель может быть несильным. При длительном течении болезни к нему может присоединиться бактериальная флора, из-за чего будет выделяться мокрота. Точно определить COVID-19 поможет тестирование, пояснил медик.

Он настаивает, что подозревать коронавирус нужно при появлении любого кашля, так как в настоящее время идет взлет заболеваемости.

До этого врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ, симптомы которых на ранней стадии совпадают.

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