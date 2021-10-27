Врач рассказал, можно ли определить коронавирус по кашлю
Коронавирус отличается сухим малопродуктивным кашлем, однако ставить диагноз только по его характеру ошибочно. Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.
Он пояснил, что организм не выделяет мокроту, так как воспаление идет очень глубоко. При этом врач отметил, что кашель при COVID-19 приступообразный и сильный.
Однако Крючков обратил внимание, что присутствие кашля без мокроты еще не говорит о заражении коронавирусной инфекцией.
— Чисто по кашлю я бы определять коронавирус сейчас не стал. Крайне низкая точность, очень вероятно возникновение ошибок. Как ложноположительное диагностирование, так и ложноотрицательное, — цитирует иммунолога «Москва 24».
По словам врача, при легком течении коронавируса кашель может быть несильным. При длительном течении болезни к нему может присоединиться бактериальная флора, из-за чего будет выделяться мокрота. Точно определить COVID-19 поможет тестирование, пояснил медик.
Он настаивает, что подозревать коронавирус нужно при появлении любого кашля, так как в настоящее время идет взлет заболеваемости.
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