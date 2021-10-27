Правительство выделило более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности
Российское правительство выделило 47,1 миллиарда рублей на социальные выплаты по нетрудоспособности для граждан. Они пойдут на IV квартал текущего года. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе кабмина.
Дополнительное финансирование выделено из-за распространения коронавируса и роста прочих сезонных заболеваний. Все больше людей берут больничные и деньги помогут регионам выплатить все вовремя.
—Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты, — цитирует пресс-служба премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Минфину поручено как можно быстрее обеспечить выполнение распоряжения и перевести средства Фонду социального страхования граждан.
До этого сообщалось, что социальные выплаты жителям столицы с 1 января 2022 года проиндексируют на 4,8 процента. Соответствующее постановление подписал 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума городского правительства.