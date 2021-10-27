Правительство выделило более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности

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Российское правительство выделило 47,1 миллиарда рублей на социальные выплаты по нетрудоспособности для граждан. Они пойдут на IV квартал текущего года. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе кабмина.

Дополнительное финансирование выделено из-за распространения коронавируса и роста прочих сезонных заболеваний. Все больше людей берут больничные и деньги помогут регионам выплатить все вовремя.

—Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты, — цитирует пресс-служба премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Минфину поручено как можно быстрее обеспечить выполнение распоряжения и перевести средства Фонду социального страхования граждан.

До этого сообщалось, что социальные выплаты жителям столицы с 1 января 2022 года проиндексируют на 4,8 процента. Соответствующее постановление подписал 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума городского правительства.