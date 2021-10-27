Строительство жилой многоэтажки на 203 квартиры завершили на юго-востоке столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Княжнина Карта всех событий

Строительство дома на 203 квартиры в рамках возведения жилого комплекса «Лефорт» завершили в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) в среду, 27 октября.

Здание расположилось на улице Княжнина. Общая площадь 18-этажной новостройки составила более 27 тысяч квадратных метров.

— Завершено строительство корпуса 3 в жилом комплексе «Лефорт» на юго-востоке Москвы... По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии корпуса 3 требованиям проектной документации. Дом готовится к вводу в эксплуатацию, — заявили в пресс-службе.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что на первых этажах нового дома предусмотрены коммерческие организации: заведения общественного питания, магазины и бытовые службы.

— Подземный паркинг рассчитан на 118 машиномест. Кроме того, на подземном уровне предусмотрены кладовые помещения для хранения вещей, — передает официальный сайт мэра Москвы слова главы комитета.

Во вторник, 27 октября руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что многоэтажку по программе реновации жилищного фонда возведут на улице Проходчиков, 3, на месте расселенного дома в Москве.

По его словам, такая мера позволит выполнить плановое переселение горожан. Начало строительства запланировано после демонтажа старой пятиэтажки.