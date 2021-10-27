Модернизацией российского ВМФ обеспокоились в США

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В США обеспокоены модернизацией военно-морского флота (ВМФ) РФ. Обозреватель издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou) оценил боевую мощь российских кораблей.

Данные Разведывательного управления США говорят, что Россия проводит модернизацию своего флота — увеличивает количество кораблей и их оружейную мощь. ВМФ России состоит из эсминцев, корветов и фрегатов, которые дополняют 70 подводных лодок, а также множество корветов, тральщиков и катеров.

Журналист отметил, что средний возраст кораблей составляет 25 лет, что обуславливает их обновление. После модернизации они смогут стоять в строю еще 40 лет. При этом солидный возраст отечественного флота может компенсировать его огневая мощь — даже на грузовые суда можно установить серьезное вооружение. Например, контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К» с крылатыми ракетами. Тогда Россия сможет выставить значительное количество малых судов с опасным оружием, способным противостоять современным боевым кораблям.

— Несмотря на свои недостатки и проблемы, ВМФ России по-прежнему является значительной силой и может оказаться серьезной угрозой для США в случае конфликта, — приводит его слова «Lenta.ru».

До этого сообщалось, что два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомных подлодки проекта 855М «Ясень-М» усилят состав Тихоокеанского флота РФ в ближайшие годы. Крейсеры «Борей» оснащены современными системами вооружения, наблюдения и применения оружия. На их борту находятся твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава». Для флота также строят многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск».