Москвичам напомнили о возможности заключить брак на канатной дороге

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Пары, решившие пожениться на Московской канатной дороге, смогут сделать это в приватной обстановке, что важно во время пандемии. Об этом сообщил директор канатной дороги Михаил Лобачев.

— Мы решили предоставить наши кабины для проведения церемонии бракосочетания, когда начался карантин, так как кабины обеспечивали комфортное индивидуальное и необычное пространство. С мая по октябрь у нас поженилось более 100 пар, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он уточнил, что кабины рассчитаны на восемь человек. По его словам, бракосочетание с видом на панораму города никого не оставляет равнодушным.

Лобачев отметил, что пандемия внесла некоторые коррективы, но заметного спада интереса к канатной дороге не произошло, она пользуется популярностью у жителей столицы и гостей города.

Канатная дорога, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. На маршруте расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники». Всего на фуникулере более 30 закрытых кабин.

До этого Михаил Лобачев рассказал, что уникальную швейцарскую разработку применили при создании Московской канатной дороги.