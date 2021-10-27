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Уникальную швейцарскую разработку применили при создании Московской канатной дороги

Ирина Игнатенко

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Уникальную швейцарскую разработку применили при создании Московской канатной дороги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На Московской канатной дороге используется уникальная система быстрой стрелки, которая позволяет единовременно выпускать на одной линии закрытые кабины и кресельные подъемники для спортсменов. Об этом рассказал директор канатной дороги Михаил Лобачев.

Он уточнил, что это уникальная разработка швейцарских специалистов, которая была сделана специально для Московской канатной дороги.

— Кресельные подъемники используются в основном для спортивных целей, когда на Воробьевых горах проходят соревнования международного и российского уровня. Горнолыжники спускаются по трассе, после чего они могут сесть на кресельный подъемник и быстро подняться наверх, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что ежегодно в целях безопасности проводится дефектоскопия каната, а также магнитная дефектоскопия кабин. Каждый день проводится осмотр узлов канатной дороги.

Лобачев подчеркнул, что Московская канатная дорога почти никогда не останавливается, даже в снегопад. Приостановить движение могут в условиях сильного порывистого ветра или при приближении и грозового фронта.

Канатная дорога, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. На маршруте расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники».

До этого сообщалось, что в столице появится новая канатная дорога, которая соединит районы Северное и Южное Тушино (станция метро «Сходненская») с Левобережным (станция «Речной вокзал»).

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