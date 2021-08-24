Новая канатная дорога соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал»

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино Карта всех событий

В столице появится новая канатная дорога, которая соединит районы Северное и Южное Тушино (станция метро «Сходненская») с Левобережным (станция «Речной вокзал»). Об этом во вторник, 24 августа, сообщила директор Института градостроительного планирования Москвы Дина Саттарова.

По ее словам, в настоящее время путь между указанными районами города занимает около 50 минут. Канатная дорога сократит это время до 10 минут. Проект трассы предполагает, что она будет проходить на высоте 25 метров. Ее длина составит 2,3 километра.

— Предусмотренные маршруты движения учитывают потребности маломобильных групп населения. Это означает, что входы в кабинки будут расположены на уровне пола, здания — оборудованы лифтами и эскалаторами, а пешеходные связи — продуманы, — сказала Саттарова.

Во вторник, 24 августа, в столице после реконструкции открыли Богородский путепровод. Работы по реконструкции объекта транспортной инфраструктуры проводились в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе.

Двухполосный путепровод протяженностью 311 метров соединяет два района Восточного административного округа — Богородский и Метрогородок. По словам главы ведомства, объект позволит обеспечить бессветофорное движение на участке СВХ.