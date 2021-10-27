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ВОЗ: Рост заболеваемости коронавирусом в мире увеличился на четыре процента

Михаил Алимов

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Общество
ВОЗ: Рост заболеваемости коронавирусом в мире увеличился на четыре процента
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

За неделю в мире коронавирусом заразились более 2,9 миллиона человек. Умерли еще 49 тысяч. Заболеваемость выросла на четыре процента, а смертность — на пять. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— За неделю с 18 по 24 октября число новых случаев (коронавируса - прим. «ВМ») в мире несколько выросло (на 4 процента) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 миллиона новых случаев, — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

При этом в Европе находятся более половины заразившихся. Только там зафиксирован и прирост количества заболевших. Новых случаев вируса в регионе зафиксировали на 18 процентов больше. В остальных пяти наблюдается снижение количества заболевших.

Смертность выросла в Европе (на 14 процентов) и Юго-Восточной Азии (на 13 процентов). Существенно снизилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 16 процентов), Восточном Средиземноморье (на 13 процентов) и Африке (на 11 процентов).

Топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом за неделю выглядит так:США (512 956), Великобритания (330 465), Россия (248 956), Турция (196 850) и Украина (134 235), передает ТАСС.

Основным штаммом по-прежнему остается «дельта». Специалисты отметили, что молодежь (люди до 24 лет) начала заболевать COVID-19 чаще. Они связывают это с низким количеством вакцинированных и большим количеством социальных контактов.

До этого ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от COVID-19 фактически обязательной и бесплатной для всех. Об этом сказано в письме организаций вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.

Так, в качестве мер борьбы с коронавирусом бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и переходить к обязательной и всеобщей вакцинации. Также в организациях высказали мнение, что россияне должны иметь возможность бесплатно прививаться как в государственных, так и в частных клиниках.

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