Иммунолог заявил, что при нынешних темпах вакцинации пандемия растянется на несколько лет

Фото: Pixabay

Иммунолог Владимир Болибок сообщил, что при нынешних темпах вакцинации пандемия коронавируса может затянуться на несколько лет.

Он напомнил, что, согласно исследованиям, защита от вируса держится в течение шести месяцев, а после этого резко начинает падать. В результате люди заражаются вновь и передают вирус друг другу.

Болибок объяснил, что при нынешних темпах вакцинации заразившиеся нулевым штаммом и переболевшие «дельтой» будут терять иммунитет и заражаться снова и снова.

— Вот эти повторные контакты приведут к тому, что иммунная система будет вырабатывать все более и более высокий иммунитет и в итоге мы достигнем коллективного иммунитета, но сроки растянутся, — пояснил он в комментарии «360».

По его словам, эпидемия в таком случае будет растянута на несколько лет. Такая ситуация уже наблюдалась с гонконгским гриппом, который начался в 1968 году и длился на протяжении трех лет.

До этого врач Продеус предупредил об угрозе «бесконечных» волн коронавируса.