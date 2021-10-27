Иммунолог заявил, что при нынешних темпах вакцинации пандемия растянется на несколько лет
Иммунолог Владимир Болибок сообщил, что при нынешних темпах вакцинации пандемия коронавируса может затянуться на несколько лет.
Он напомнил, что, согласно исследованиям, защита от вируса держится в течение шести месяцев, а после этого резко начинает падать. В результате люди заражаются вновь и передают вирус друг другу.
Болибок объяснил, что при нынешних темпах вакцинации заразившиеся нулевым штаммом и переболевшие «дельтой» будут терять иммунитет и заражаться снова и снова.
— Вот эти повторные контакты приведут к тому, что иммунная система будет вырабатывать все более и более высокий иммунитет и в итоге мы достигнем коллективного иммунитета, но сроки растянутся, — пояснил он в комментарии «360».
По его словам, эпидемия в таком случае будет растянута на несколько лет. Такая ситуация уже наблюдалась с гонконгским гриппом, который начался в 1968 году и длился на протяжении трех лет.
До этого врач Продеус предупредил об угрозе «бесконечных» волн коронавируса.