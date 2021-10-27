Юрист рассказал, на что стоит обратить внимание при оформлении кредита

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Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал, на что нужно обращать пристальное внимание при оформлении кредита.

По словам специалиста, вначале стоит определиться: действительно ли необходима та вещь, на которую берутся средства. Он пояснил, что многие совершают покупки под воздействием субъективных внешних факторов: реклама, сезонный фактор и другие.

— Если решение все же не подлежит обжалованию, то необходимо понять размер ежемесячного платежа, а также какую часть вашего личного или семейного бюджета он будет занимать. Нелишним также будет точно подсчитать, какую сумму в итоге вам придется переплатить, — уточнил юрист в комментарии Nation News.

По словам Соловьева, необходимо внимательным образом не просто прочитать, а изучить кредитный договор. Там в обязательном порядке должны быть отражены: сумма кредита, сроки и порядок предоставления денег заемщику, сроки и порядок возврата полученного кредита, виды и размеры банковских комиссий.

Юрист подчеркнул, что признаком мошеннических действий при оформлении кредита может быть требование об оплате некоторой суммы до или за оформление кредита. Насторожить должно и настойчивое предложение оформления кредитной карты.

Ранее сообщалось, что россияне не возвращают каждый десятый взятый кредит.