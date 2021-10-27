Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрист рассказал, на что стоит обратить внимание при оформлении кредита

Ирина Игнатенко

Общество
Юрист рассказал, на что стоит обратить внимание при оформлении кредита
Фото: Пресс-служба Госдумы

Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал, на что нужно обращать пристальное внимание при оформлении кредита.

По словам специалиста, вначале стоит определиться: действительно ли необходима та вещь, на которую берутся средства. Он пояснил, что многие совершают покупки под воздействием субъективных внешних факторов: реклама, сезонный фактор и другие.

— Если решение все же не подлежит обжалованию, то необходимо понять размер ежемесячного платежа, а также какую часть вашего личного или семейного бюджета он будет занимать. Нелишним также будет точно подсчитать, какую сумму в итоге вам придется переплатить, — уточнил юрист в комментарии Nation News.

По словам Соловьева, необходимо внимательным образом не просто прочитать, а изучить кредитный договор. Там в обязательном порядке должны быть отражены: сумма кредита, сроки и порядок предоставления денег заемщику, сроки и порядок возврата полученного кредита, виды и размеры банковских комиссий.

Юрист подчеркнул, что признаком мошеннических действий при оформлении кредита может быть требование об оплате некоторой суммы до или за оформление кредита. Насторожить должно и настойчивое предложение оформления кредитной карты.

Ранее сообщалось, что россияне не возвращают каждый десятый взятый кредит.

Читайте также:
юристКредитыБанки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте