Юрист рассказал, на что стоит обратить внимание при оформлении кредита
Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал, на что нужно обращать пристальное внимание при оформлении кредита.
По словам специалиста, вначале стоит определиться: действительно ли необходима та вещь, на которую берутся средства. Он пояснил, что многие совершают покупки под воздействием субъективных внешних факторов: реклама, сезонный фактор и другие.
— Если решение все же не подлежит обжалованию, то необходимо понять размер ежемесячного платежа, а также какую часть вашего личного или семейного бюджета он будет занимать. Нелишним также будет точно подсчитать, какую сумму в итоге вам придется переплатить, — уточнил юрист в комментарии Nation News.
По словам Соловьева, необходимо внимательным образом не просто прочитать, а изучить кредитный договор. Там в обязательном порядке должны быть отражены: сумма кредита, сроки и порядок предоставления денег заемщику, сроки и порядок возврата полученного кредита, виды и размеры банковских комиссий.
Юрист подчеркнул, что признаком мошеннических действий при оформлении кредита может быть требование об оплате некоторой суммы до или за оформление кредита. Насторожить должно и настойчивое предложение оформления кредитной карты.
Ранее сообщалось, что россияне не возвращают каждый десятый взятый кредит.