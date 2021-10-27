Исторический музей покажет редкую работу Валентина Серова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный исторический музей 28 и 29 октября в преддверии аукциона русского искусства, который состоится в Лондоне 1 декабря, покажет редкую работу Валентина Серова — «Портрет военного». Картину для показа предоставил аукционный дом Bonhams.

Валентин Александрович Серов ярко проявил себя в станковой и монументальной живописи, в графике и театральном искусстве. Он писал исторические композиции, пейзажи, оформлял спектакли, иллюстрировал книги. Однако в наследии художника ведущее место принадлежит портрету. Мастер создал обширную галерею образов современников — аристократов, деловых людей, политиков, знаменитостей, запечатлев эпоху конца XIX — начала XX века.

Среди череды поздних портретов Серова особенное место занимает загадочный «Портрет военного», датированный 1911 годом. На нем изображен офицер русской царской армии, одетый в гимнастерку. На груди — боевой орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, вероятно, полученный во время русско-японской войны. Удивительная тщательность и внимание к деталям, с которым прописан этот знак отличия, придает портрету особенный символический характер. На плечах персонажа — золотые погоны полковника русской армии с двумя просветами без звезд.

Центром внимания Серова является проработка лица модели, через которую он старается передать не только индивидуальные черты, но и характер позирующего полковника. В образе героя подчеркнуты такие достоинства характера, как благородство, порядочность, готовность к бескорыстному служению Отечеству.

Портрет выполнен в аналогичной манере, что и знаменитый «Портрет Николая II в серой тужурке»: взгляд на зрителя, простая военная форма и акцент не на регалии, а на лицо. Возможно, у героя картины было много других наград, но на портрете мы видим только Орден Святого Владимира, который никогда не снимается.

Картину можно увидеть в музее 28 и 29 октября, сообщается на сайте организации.