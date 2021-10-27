Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд 9 ноября рассмотрит апелляцию прокуратуры на домашний арест ректора Шанинки Зуева

Илья Ашуров

Происшествия
Суд 9 ноября рассмотрит апелляцию прокуратуры на домашний арест ректора Шанинки Зуева
Фото: АГН Москва

Мосгорсуд 9 ноября рассмотрит жалобу прокуратуры на решение Тверского районного суда, который отказался поместить в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционного представления по Зуеву на 9 ноября 2021 года, — заключил собеседник «ВМ».

До этого Сергей Зуев был госпитализирован из-за проблем с сердцем. По словам его адвоката, Зуев сердечник, у него гипертоническая болезнь.

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест. МВД просило отправить его в СИЗО до 7 декабря.

19 октября Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Зуев совместно с соучастниками похитил средства, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Эти средства были предоставлены фондом Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), ректором которой является обвиняемый, для выполнения научных исследований.

В общей сложности Зуеву вменяют хищение 21 миллиона рублей.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

Читайте также:
МосгорсудапелляцияАресты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте