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«Можно спекулировать»: почему Украина торопит Россию с продлением контракта на транзит газа

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Можно спекулировать»: почему Украина торопит Россию с продлением контракта на транзит газа
Фото: president.gov.ua

Предложение Украины заранее продлить контракт на транзит газа продиктовано несколькими причинами. Одна из них — серьезная статья доходов бюджета страны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал проректор Финансового университета при правительстве России по стратегии и работе с органами власти, профессор Александр Сафонов.

— Украина опасается, что объемы транспортировки газа через ее территорию снизятся, соответственно, она лишится возможности зарабатывать на этом. А это очень серьезная статья доходов украинского бюджета. Плюс получение инвестиций под тот же ремонт этой системы возможно только, когда есть долгосрочные взаимоотношения с поставщиком газа. Поскольку другой газ, кроме российского, она туда закачать не может. Плюс надо решать проблемы внутреннего рынка — это работа компаний, которые пользуются газом, и отопление населения, — пояснил эксперт.

Не стоит упускать и политические аспекты в этой ситуации, уточнил Александр Сафонов. Если Украина будет активно педалировать тему, добавил он, что с их точки зрения Газпром предлагает невыгодные условия, то можно на этом спекулировать, требовать вмешательства Европейского сообщества. По мнению эксперта, для России такие предложения — это всегда «вопрос переговорный». Насколько тариф на перекачку газа будет выгоден для нас или нет. Решение Россией будет приниматься по комплексу целей и задач, заключил специалист.

Нынешний контракт на транзит газа из России на Украину действует до 2024 года. Но Киев готов хоть сейчас подписать соглашение о его продлении на 10–15 лет. Об этом ранее заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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