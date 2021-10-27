Ученые доказали, что мужчины не менее эмоциональны, чем женщины

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Американские ученые провели сравнительное исследование эмоциональности женщин и мужчин. Им удалось доказать, что эмоциональность свойственна представителям обоих полов.

Психолог из Мичиганского университета Адриен Бельц и его коллеги проследили за 142 мужчинами и женщинами в течение 75 дней. Специалистам были интересны повседневные эмоции людей, причем как позитивные, так и негативные.

Ученые фиксировали изменения эмоционального состояния людей с помощью письменных опросов несколько раз в день. Оказалось, что между мужчинами и женщинами нет существенной разницы в эмоциональной динамике. Эмоциональные перепады у мужчин встречались также часто, как у женщин и случаются по различным причинам, передает «МИР 24».

Специалисты рассчитывают, что их исследование поможет избавиться от распространенного мифа о том, что женщины часто действуют под воздействием эмоций и чаще проявляют свои чувства.

Ранее психолог назвал важное отличие женского характера от мужского.

Источник: mir24.tv