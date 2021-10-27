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В ЕС раскрыли подробности новых санкций против Лукашенко

Евгений Белоусов

В мире
В ЕС раскрыли подробности новых санкций против Лукашенко
Фото: president.gov.by

Посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шюбель рассказал о введении пятого пакета санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подробности новых ограничений в среду, 27 октября, Шюбель раскрыл в интервью Deutsche Welle.

Пятый пакет санкций будет направлен в первую очередь против лиц и организаций, ответственных за переправку в ЕС мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки через территорию Белоруссии. Особо Шюбель подчеркнул, что позиция ЕС в отношении Лукашенко остается неизменной. От президента Белоруссии требуют прекратить репрессии, освободить политзаключенных и провести в стране новые выборы. По словам посла, главной ценностью для ЕС остаются права человека.

— Мы не должны забывать, что наибольшая наша проблема — ситуация с правами человека в самой Белоруссии, потому что от нее страдают люди, — передает слова Шюбеля Deutsche Welle.

Также Шюбель отметил, что рассматривается возможность ввести санкции в отношении белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа» и импорта калийных удобрений. Он напомнил, что ЕС удалось уговорить власти Ирака остановить полеты в Белоруссию до конца этого года, подобные переговоры ведутся и с другими странами Ближнего Востока, Африки и Азии.

Ранее Александр Лукашенко высказал опасение о наличии на западной границе Белоруссии танков Leopard после того, как Польша увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч.

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