Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились фото из квартиры в Красногорске, где произошел взрыв газа

Илья Ашуров

Происшествия
Появились фото из квартиры в Красногорске, где произошел взрыв газа
Фото: Пресс-служба прокуратуры

Подмосковная прокуратура опубликовала фотографии из квартиры в Красногорске, где утром 27 октября произошел взрыв газа.

На кадрах видно, что больше всего от взрыва пострадала кухня. Также в одной из комнат выбито окно.

Фото: Пресс-служба прокуратуры
1/3
Фото: Пресс-служба прокуратуры
Фото: Пресс-служба прокуратуры
2/3
Фото: Пресс-служба прокуратуры
Фото: Пресс-служба прокуратуры
3/3
Фото: Пресс-служба прокуратуры

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Железнодорожном проезде произошел в 09:35. Изначально сообщалось, что в результате взрыва никто не пострадал.

Позже администрация Красногорска сообщила, что взрыв газа произошел из-за некорректного проведения работ по установке газовой плиты. По данным администрации, хозяин квартиры, где произошел взрыв, обратился к наемному рабочему, чтобы тот переустановил газовую плиту.

— По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок, — заявили в администрации.

Добавляется, что хозяин квартиры получил «легкие повреждения кожного покрова руки». Рабочий после происшествия скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция.

В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Читайте также:
газгород КрасногорскВзрывы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте