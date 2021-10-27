Появились фото из квартиры в Красногорске, где произошел взрыв газа
Подмосковная прокуратура опубликовала фотографии из квартиры в Красногорске, где утром 27 октября произошел взрыв газа.
На кадрах видно, что больше всего от взрыва пострадала кухня. Также в одной из комнат выбито окно.
Взрыв газа в пятиэтажном доме в Железнодорожном проезде произошел в 09:35. Изначально сообщалось, что в результате взрыва никто не пострадал.
Позже администрация Красногорска сообщила, что взрыв газа произошел из-за некорректного проведения работ по установке газовой плиты. По данным администрации, хозяин квартиры, где произошел взрыв, обратился к наемному рабочему, чтобы тот переустановил газовую плиту.
— По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок, — заявили в администрации.
Добавляется, что хозяин квартиры получил «легкие повреждения кожного покрова руки». Рабочий после происшествия скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция.
В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.