Появились фото из квартиры в Красногорске, где произошел взрыв газа

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Подмосковная прокуратура опубликовала фотографии из квартиры в Красногорске, где утром 27 октября произошел взрыв газа.

На кадрах видно, что больше всего от взрыва пострадала кухня. Также в одной из комнат выбито окно.

1/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 2/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 3/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Железнодорожном проезде произошел в 09:35. Изначально сообщалось, что в результате взрыва никто не пострадал.

Позже администрация Красногорска сообщила, что взрыв газа произошел из-за некорректного проведения работ по установке газовой плиты. По данным администрации, хозяин квартиры, где произошел взрыв, обратился к наемному рабочему, чтобы тот переустановил газовую плиту.

— По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок, — заявили в администрации.

Добавляется, что хозяин квартиры получил «легкие повреждения кожного покрова руки». Рабочий после происшествия скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция.

В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.