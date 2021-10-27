Московские медики вылечили еще 4471 пациента от коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа полностью вылечили еще 4471 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Таким образом за весь период пандемии COVID-19 выздоровели после перенесенной болезни 1 572 825 человек.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 5789 новых случаев заражения коронавирусом.

За указанный период в медицинские учреждения госпитализировали 1523 пациента. 774 гражданина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также за 24 часа скончался 91 человек, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в России за прошедшие 24 часа заразились коронавирусом 36 582 человека.

При этом у 8,3 процента не выявлены клинические проявления болезни. Количество смертельных случаев составило 1123. Российские врачи вылечили 29 151 пациента.

Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что неделю в мире инфекцией заразились более 2,9 миллиона человек. Умерли еще 49 тысяч. Заболеваемость выросла на четыре процента, а смертность — на пять.