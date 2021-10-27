Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские медики вылечили еще 4471 пациента от коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские медики вылечили еще 4471 пациента от коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа полностью вылечили еще 4471 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Таким образом за весь период пандемии COVID-19 выздоровели после перенесенной болезни 1 572 825 человек.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 5789 новых случаев заражения коронавирусом.

За указанный период в медицинские учреждения госпитализировали 1523 пациента. 774 гражданина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также за 24 часа скончался 91 человек, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в России за прошедшие 24 часа заразились коронавирусом 36 582 человека.

При этом у 8,3 процента не выявлены клинические проявления болезни. Количество смертельных случаев составило 1123. Российские врачи вылечили 29 151 пациента.

Московские медики вылечили еще 4471 пациента от коронавируса

Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что неделю в мире инфекцией заразились более 2,9 миллиона человек. Умерли еще 49 тысяч. Заболеваемость выросла на четыре процента, а смертность — на пять.

Читайте также:
число зараженныхстоличные врачиофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте