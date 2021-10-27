Полиция задержала четверых наркоторговцев в Подмосковье

Фото: МВД

Полиция задержала четверых жителей Подмосковья, которые подозреваются в торговле наркотиками. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, силовики остановили автомобиль, в котором находились трое злоумышленников. В ходе досмотра у одного из них нашли пакет с веществом белого цвета. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон общей массой около 100 граммов.

Позже правоохранители задержали четвертого наркоторговца. В квартирах задержанных обнаружили еще 20 граммов запрещенных веществ.

— Один из фигурантов создал интернет-магазин по продаже наркотиков бесконтактным способом. Остальные подозреваемые занимались их закупкой, перевозкой и распространением, — заключила Петрова.

Видео: Пресс-служба МВД по МО

В настоящее время задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

До этого полиция задержала наркоторговца во дворе жилого дома в районе Отрадное в момент, когда он делал «закладку». В ходе досмотра задержанного и его автомобиля правоохранители обнаружили 54 свертка с белым порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это был героин.

Во время допроса мужчина заявил, что сам наркотики не употребляет. Свою вину в содеянном он признает.