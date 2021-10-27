Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экспозицию Александра Бродского представили в Музее транспорта Москвы

Виктория Сикерина

Город
Экспозицию Александра Бродского представили в Музее транспорта Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Рижская площадь Карта всех событий

Новую выставку «Комната особого назначения» архитектора и художника Александра Бродского представили в Музее транспорта столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.

Инсталляцию посвятили истории возведения канала Москва — Волга и Северного речного вокзала.

— В комнате-кубе, который выполняет функцию «черного ящика», показывают видео с анимацией о строительстве Северного речного вокзала. Большое внимание в инсталляции уделено звуку, — заявили в пресс-службе ведомства.

Выставка продлится до конца весны. Вход свободный, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Государственный музей А. С. Пушкина 4 ноября станет участником всероссийской акции «Ночь искусств».

Мероприятия музея пройдут в электронном формате в прямом эфире на сайте организации. При этом экспозиции и выставочные пространства музея и его филиалов открыты для посещения в обычном режиме.

Также редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

Читайте также:
ВыставкиМоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте