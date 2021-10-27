Экспозицию Александра Бродского представили в Музее транспорта Москвы

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Россия, Москва, Рижская площадь Карта всех событий

Новую выставку «Комната особого назначения» архитектора и художника Александра Бродского представили в Музее транспорта столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.

Инсталляцию посвятили истории возведения канала Москва — Волга и Северного речного вокзала.

— В комнате-кубе, который выполняет функцию «черного ящика», показывают видео с анимацией о строительстве Северного речного вокзала. Большое внимание в инсталляции уделено звуку, — заявили в пресс-службе ведомства.

Выставка продлится до конца весны. Вход свободный, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Государственный музей А. С. Пушкина 4 ноября станет участником всероссийской акции «Ночь искусств».

Мероприятия музея пройдут в электронном формате в прямом эфире на сайте организации. При этом экспозиции и выставочные пространства музея и его филиалов открыты для посещения в обычном режиме.

Также редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.