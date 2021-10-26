«Михаил Врубель» и «Искусство труда»: москвичей пригласили на выставки в ноябре

Фото: Пресс-служба фестиваля

На пороге — третий месяц осени. Вместе с приходом ноября в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

Открывает обзор выставка «Бурятская мелодия», которая на исходе октября открылась в Государственном музее Востока. Посетители увидят более 30 произведений, созданных художником Бато-Мунко Чимитовым в разные годы и отражающих различные направления в его творчестве. В экспозицию включены миниатюрная скульптура, шкатулки, шахматы, женские украшения, декоративные ножи.

Небольшие по размерам изображения богини Янжимы, Гэсэра, Белого старца, выполненные из бивней мамонта, переносят зрителя в мир старинных преданий кочевых народов Южной Сибири и открывают новые грани в их многовековой, самобытной культуре.

Выставка открыта с 27 октября по 21 ноября.

Персональная выставка Сергея Кузнецова «Падает свет» ждет гостей в столичной галерее «Триумф». Публике представлены более 100 акварельных работ.

Художник специализируется на изображении урбанистических пейзажей, местных жителей и архитектурных объектов. География его картин разнообразна: от Нью-Йорка до Владивостока. Однако особое внимание в творчестве мастера занимает именно Москва. На холсте он изображает не просто городские виды, а собственные чувства и воспоминания. В своих работах Кузнецов раскрывает город как место максимального сосредоточения людей и производств, демонстрирует представление о пространстве и динамичности человека в нем.

Выставка открыта с 28 октября до 28 ноября.

Музей-заповедник «Коломенское» порадует гостей выставкой «Русская тройка: история, традиции, культура», где представлено почти 700 экспонатов, включая живопись, упряжь, скульптуру, археологические находки, редкие книги, документы, транспорт, предметы декоративно-прикладного искусства.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Незабываемое впечатление производят не только мчащаяся тройка, но и еще две немаловажные детали: богатое украшение упряжи и звон колокольчиков с бубенцами. Посетители увидят поддужные колокольчики, бубенцы конца XIX — начала XX веков, дуги с середины XII века, сигнальные рога XIX века. Тройки впрягались в самые разные повозки. На выставке можно увидеть сани и тарантасы начала XX века, а также модели и макеты транспорта конца XIX — второй половины XX века.

В экспозиции представлены несколько интерактивных зон, информационных киосков, игр, звуковых и видеовизуализаций.

Выставка открыта с 29 октября по 14 февраля 2022 года.

Выставку «Чаша отца. Лазарь Гадаев. Скульптура. Графика» своим посетителям представит Государственный музей А. С. Пушкина. Гадаев работал в самых различных материалах: бронзе, дереве, камне, керамике. Манере мастера присущи скупая, лишенная внешней эффектности, но полная внутренней динамики лепка, острая фактурность и экспрессивная «шероховатость», без подробной деталировки и натурализма. Истоки его творчества — в соединении традиций народной пластики Осетии и осмыслении путей развития мирового искусства.

Выставка открыта с 29 октября по 28 ноября.

На исходе сентября центральный выставочный зал «Манеж» откроет выставку живописи «Алексей Адамов. Живопись. Таганрог», приуроченную к 50-летнему юбилею и к 30-летию творческой деятельности. Посетители увидят работы разных лет и разных этапов творческой жизни художника.

Алексей Адамов, все творчество которого посвящено пейзажу, умеет видеть красоту повсюду, в самых, казалось бы, привычных и непритязательных мотивах, будь то деревенский дворик или тропинка в лесу. Лирическому складу его дарования присуща особенная нежность в изображении природы.

Выставка открыта с 31 октября по 8 ноября.

Первая ноябрьская выставка «Рожденный свободным» в Государственном Дарвиновском музее приурочена к 110-летию скульптора-анималиста Бориса Яковлевича Воробьева. Здесь можно увидеть графические и скульптурные работы мастера из музейной коллекции.

Имя Бориса Яковлевича прежде всего ассоциируется с авторством превосходного по пластике и выразительности анималистического фарфора. Художник изображал гордых, свободолюбивых животных: тигров и медведей, беркутов и барсов, пантер и оленей. Его скульптура «Лось» стала символом города Мончегорска.

Выставка открыта с 2 ноября по 19 декабря.

Фото: Pixabay

Дарвиновский музей порадует посетителей еще одной выставкой — «Тепло наших тел», где можно узнать, как живые организмы согреваются и охлаждаются, как регулируют температуру тела и видят тепло с помощью хитроумных изобретений природы. Главные экспонаты экспозиции — произведения искусства из керамики, фаянса, бронзы, фарфора, латуни, шамота, алюминия и стекла — созданы теплом человеческих рук и вышли из жара печи. Удивительные примеры получения и сохранения тепла в природе иллюстрируют произведения анималистики из коллекции музея: работы мэтров жанра — В. А. Ватагина, А. Н. Комарова и современных авторов — М. Г. Островской, И. П. Маковеевой, Е. И. Гатиловой.

Выставка открыта с 2 ноября по 6 февраля 2022 года.

Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу в начале месяца открывает масштабный выставочный проект «Михаил Врубель». Более 300 произведений мастера прибыли на экспозицию из 14 российских и зарубежных музеев. Многогранный мир Врубеля разместится на трех этажах галереи.

Фото: РИА Новости

Жизнь живописца похожа на увлекательный и трагический роман, овеяна мифами и легендами, его можно назвать «идеальным художником», чей корпус творений является, по сути, одним совершенным произведением. В выставочном пространстве разместились живопись, монументальные панно, фотографии, графика, плафон с горизонтальной экспозицией, майолика, скульптура, костюмы.

Выставка открыта с 3 ноября по 8 марта 2022 года.

Здесь же, в Новой Третьяковке, в первые дни ноября гостей ждет выставка «Искусство труда». Посетители увидят около 200 работ: живопись и графику, цифровой плакат, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Все они отражают трудовую и повседневную жизнь простого рабочего человека.

Некоторые работы написаны непосредственно «с натуры», на действующих предприятиях специализированного машиностроения, заводах и фабриках.

Выставка открыта с 4 по 14 ноября.

Музей Победы представляет выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада: Ю. К. Игнатьева и В. М. Лагодина.

7 ноября в Советском союзе по случаю годовщины Октябрьской революции традиционно проводились праздничные мероприятия. Проведение главного из них, парада на Красной площади, в условиях военных действий было поставлено под сомнение. Однако марш состоялся. Принимал парад маршал Советского Союза Семен Буденный. К войскам и народу страны обратился председатель Государственного комитета обороны, верховный главнокомандующий и нарком обороны СССР И. В. Сталин.

Парад стал единственным, проводимым в годы войны. Следующий марш состоялся уже в ознаменование Победы 24 июня 1945 года.

Выставка открыта с 4 ноября по 1 декабря.

Выставка «Случайная сказка» порадует посетителей галереи «На Песчаной» объединения «Выставочные залы Москвы». Посетители увидят живопись, скульптуру и видео, созданные студентами художественной мастерской факультета искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вошедшие в экспозицию работы спонтанно объединены темой русской сказки. Некоторые авторы пришли к теме в результате изучения шедевров русского искусства, интересных для копирования; другие — под впечатлением от походов в музеи и галереи столицы — случайным образом воспроизвели собственные интерпретации сюжетов русского фольклора; остальные нашли вдохновение для работ в быту, повседневности и масках для историй в «Инстаграме».

Выставка открыта с 6 по 14 ноября.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выставкой «Бывают странные сближенья» гостей приветствует французский куратор Жан-Юбер Мартен.

Выставка состоит из тринадцати разделов, посвященных темам, которые классическая история искусства часто не замечала или оставляла на втором плане. Посетители смогут сопоставить не только очень разные произведения искусства, но и предметы, не относящиеся к художественному творчеству. Кроме того, в каждом разделе появится как минимум одна работа современного автора, в которой прослеживается связь древнего или аборигенного искусства с актуальной повесткой.

Выставка открыта с 9 ноября по 13 февраля 2022 года.

В середине месяца Новая Третьяковка познакомит зрителей с выставкой «Борис Кочейшвили. Я и Они». Самобытный и независимый представитель поколения «семидесятников» Борис Кочейшвили обучался искусству печатной графики в легендарной студии Нивинского под руководством Евгения Тейса.

Посетители увидят необычные скульптурные рельефы, выполненные в авторской импровизационной технике лепки, графику и живопись разных лет.

Выставка открыта с 12 ноября по 9 января 2022 года.

Галерея «На Каширке» представит зрителям фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны во время путешествия по северу России: от Камчатки до Кольского полуострова. Быстрое лето и долгая зима. Темные длинные зимние ночи, светлые летние бесконечные дни. Север — это не направление, Север — это состояние, считает автор выставки.

Фото: Pixabay

В экспозицию включены несколько работ из путешествий прежних лет. Так сложилась северная композиция. Каждая представленная работа — это история, рассказанная визуально. Какие-то из них просты, другие нужно разгадать: Север предполагает неспешность, размеренность повествования, здесь почти нет ярких красок, но много тонких переходов цвета.

Выставка открыта с 13 ноября по 12 декабря.

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева совместно с «Галеев-Галереей» представляют выставочный проект «За фасадом эпохи. Истории московских художников 1920–1940-х годов». Экспозиция посвящена художникам «тихого искусства», творческий расцвет которых пришелся на переломные для советской культуры годы.

В тридцатые годы катастрофически сузилась возможность участия в публичной художественной жизни и выставках «старших» художников. Они не смирились с идеологическими изменениями и остались «злобствующими эстетами», рискующими изображать события «как было», а не «как надо». У «младших» художников почти не было опыта участия в объединениях и группах. Из-за отсутствия возможности работать публично они занимались станковой живописью «в стол».

Выставка открыта с 16 ноября до 26 декабря.

Выставка картин Жозефины Уолл «Сказка твоей жизни» ждет гостей в Музее современной истории России. Характерная особенность произведений искусства художницы — использование необыкновенно ярких красок и создание фантастических образов животных и людей.

Творчество Уолл фантазийно, во многом сюрреалистично, но ее образы рождаются из наблюдений за природой, из зарисовок с натуры. Главным источником вдохновения для художника является любовь.

Всего в экспозиции представлено более 80 полотен. Работы наполнены мифами, сказками, мечтами, тайнами. На них изображен мир, в котором привычное сочетается с удивительным.

Выставка открыта с 18 ноября по 18 декабря.

Галерея «Измайлово» зовет москвичей на выставку «Передай соль». Проект расскажет о «другом» натюрморте и еде в искусстве. Галерея превратится в книгу о вкусной и здоровой пище в интерпретации современных художников. Здесь можно сравнить традиционный натюрморт с изящным завитком лимонной кожуры и дичью и современные подходы к теме еды. Все это отразилось в живописи, графике, видео, объекте и текстах.

Фото: Pixabay

Пространство выставки поделено на главы: «Современный натюрморт», «Новые объекты интереса художников», «Ощущение дома и тоска по нему», «Любовь, транслируемая через еду», «Еда и невроз», «Изобильное и скудное», «Застолье», «Игры в еду и с едой».

Выставка открыта с 19 ноября по 19 декабря.

В последнюю декаду месяца Третьяковская галерея на Крымском валу и Фонд искусства и культуры (Бонн) представят на суд зрителей масштабную выставку «Многообразие / Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж».

Около 200 работ, созданных европейскими художниками, можно будет оценить воочию. Выставка продемонстрирует размах и разнообразие европейской культуры и привлечет внимание к вопросам единства во времена политической нестабильности. В экспозиции исследуется современное европейское искусство, созданное после падения железного занавеса, подчеркивается важность межкультурного диалога в наши дни.

Выставка открыта с 23 ноября по 13 марта 2022 года.