Выставка «Рожденный свободным» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

вавилова 57 Карта всех событий

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Рожденный свободным», приуроченную к 110-летию скульптора-анималиста Бориса Яковлевича Воробьева.

Посетители увидят графические и скульптурные работы мастера из музейной коллекции. Имя Бориса Яковлевича прежде всего ассоциируется с авторством превосходного по пластике и выразительности анималистического фарфора. Он работал на Ломоносовском фарфоровом заводе, где многие работы скульптора выпускались массовыми тиражами.

Художник изображал гордых, свободолюбивых животных: тигров и медведей, беркутов и барсов, пантер и оленей. Его скульптура «Лось» стала символом города Мончегорска.

Выставка открыта с 2 ноября по 19 декабря, сообщается на сайте музея.

Культурный центр — библиотека имени Волошина зовет горожан посмотреть фотопроект Сергея Куприянова и Виктора Солкина «Рамсес Великий». Посетители увидят памятники блистательной эпохи, величие и очарование цивилизации Древнего Египта. Картины запечатлели берега Нила, где под песками таятся древние тайны, а самая суть человеческих представлений о времени и бессмертии скрыта в иероглифических текстах.

А в Арт-пространстве Пассажа открылась выставка En Coulisses — диалог ювелирного мастерства и искусства балета. Здесь можно увидеть музейные украшения из частной коллекции Дома Van Cleef & Arpels и экспозицию балетных костюмов и фотографий из Большого театра.