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Выставка «За фасадом эпохи» откроется в Музее архитектуры

Ольга Маркова

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Выставка «За фасадом эпохи» откроется в Музее архитектуры
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с Галеев-галереей представляют выставочный проект «За фасадом эпохи. Истории московских художников 1920-х — 1940-х годов». Экспозиция посвящена художникам «тихого искусства», творческий расцвет которых пришелся на переломные для советской культуры годы.

Полузабытые имена мастеров лирико-романтической направленности — Мария Ильф-Тарасенко, Лидия Хромова, Роман Семашкевич, Георгий Павильонов, Лев Зевин, Анатолий Гусятинский, Константин Эдельштейн, Лев Аронов, Николай Прокошев, Иван и Надежда Свешниковы, Антон Чирков, Сергей Эйгес. Группа художников неоднородна, ее можно разделить по времени начала творческой деятельности на «старших» и «младших».

В тридцатые годы катастрофически сузилась возможность участия в публичной художественной жизни и выставках «старших» художников. Они не смирились с идеологическими изменениями и остались «злобствующими эстетами», рискующими изображать события «как было», а не «как надо».

У «младших» художников почти не было опыта участия в объединениях и группах. Из-за отсутствия возможности работать публично они занимались станковой живописью «в стол».

Живописные и графические работы представленных художников хранятся у наследников и в частных собраниях Москвы, а также в коллекциях крупных художественных музеев России и ближнего зарубежья.

Выставка открыта с 16 ноября до 26 декабря, сообщается на сайте музея.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 26 октября открывает выставку «Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен». Здесь посетители познакомятся с эталонной частной коллекцией современного рисунка.

Галерея «На Каширке» с 13 ноября презентует фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.

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