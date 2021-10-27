Музей Пушкина станет участником акции «Ночь искусств»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина 4 ноября станет участником Всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия музея пройдут онлайн в прямом эфире на сайте организации. При этом экспозиции и выставочные пространства музея и его филиалов открыты для посещения в обычном режиме.

Откроет программу «Ночи искусств» авторская онлайн-экскурсия Константина Лазаревича Гадаева по выставке «Чаша отца. Лазарь Гадаев. Скульптура. Графика».

Выставка посвящена творчеству российского скульптора Лазаря Гадаева. Здесь представлены работы из его мемориальной мастерской. Сын скульптора, Константин Лазаревич Гадаев, представит выставку широкой публике и расскажет про творчество отца, основные мотивы и сюжеты его работ, про материалы скульптуры и про особый взгляд автора на свои произведения и искусство в целом.

Далее состоится онлайн-экскурсия по выставке «Анатолий Иткин. К 90-летию со дня рождения мастера».

В составе выставки около 300 акварельных и графических произведений. Зрители экскурсии вспомнят знакомые с детства книги, особое очарование которым придавали иллюстрации художника. Это графика и акварельные работы к приключенческим романам Вальтера Скотта, Жюля Верна, Фенимора Купера, Марка Твена, Александра Дюма, Теофиля Готье, а также к произведениям русской классики А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и М. А. Булгакова.

Участие в онлайн-мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.