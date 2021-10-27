Выставка «Святой благоверный князь Александр Невский» открылась в Москве

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Музей Отечественной войны 1812 года представляет выставку «Святой благоверный князь Александр Невский», посвященную 800-летию со дня его рождения. Экспозиция покажет князя Александра Невского как мудрого правителя, бесстрашного воина и полководца, а также почитаемого русского святого

Посетители увидят археологические находки, произведения иконописи и живописи, нумизматические памятники XIII–XX веков, посвященные формированию и эволюции образа князя Александра Невского в истории.

Александр Ярославич обрел славу после Невской битвы и Ледового побоища не только как великий полководец, но и как блестящий дипломат. Он заключил с ордынскими ханами союз и дал отпор военно-политической и религиозной экспансии католического Запада. Яркой иллюстрацией этих событий служат фрагмент фрески Г. И. Семирадского «Благоверный князь Александр Невский принимает папских легатов» и копия его картины «Александр Невский в Орде».

Местное почитание Александра Невского как святого началось сразу после его кончины. В Рождественском монастыре во Владимире в 1280-е годы было написано Житие, прославляющее воинские доблести и политические успехи великого князя. На выставке представлен список памятника древнерусской литературы, составленный в XVI веке. А представленные в экспозиции иконы позволяют увидеть, как развивался иконографический образ святого благоверного князя с XVII до XX века.

В 1725 году указом императрицы Екатерины I был учрежден орден во имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. В 1942 году был учрежден советский орден Александра Невского. Различные виды знаков орденов также представлены на выставке.

Выставка открыта с 27 октября по 18 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Музеях Московского Кремля также открылась выставка «Александр Невский. Имя, символ, легенда». Шлем, принадлежавший отцу Александра Невского, князю Ярославу Всеволодовичу, занимает особое место. О почитании Александра Невского в XVII–XVIII веках напоминают иконы и драгоценная фелонь с изображениями князя в монашеских одеждах как схимника.