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Сергей Собянин открыл после ремонта станцию МЖД Кокошкино

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин открыл после ремонта станцию МЖД Кокошкино
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Кокошкино Киевской линии Московской железной дороги (МЖД). Об этом стало известно в среду, 27 октября.

Впоследствии открытый остановочный пункт войдет в состав четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

По словам главы города, ремонт Кокошкино выполнили за два года.

— В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает — комфорт дает. Но самое главное — это быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички, — заявил мэр столицы.

Собянин добавил, что четвертое направление МЦД станет самым крупным в городе. Именно оно соединит семь вокзалов в Москве.

При этом Кокошкино полностью соответствует стандарту комфорта и оснащенности столичного метрополитена, пишет официальный сайт мэра «Москвы».

До этого стало известно, что расписание движения некоторых поездов по Белорусскому, Киевскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям и по Большому кольцу (БМО) МЖД изменится в конце октября.

Нововведения в графике связаны с модернизацией инфраструктуры столичной магистрали.

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