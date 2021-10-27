Лоты русских мастеров торгов Sotheby’s покажут в Музее архитектуры

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 28 и 29 октября представляет выставку «Шедевры русского искусства на осенних аукционах Sotheby's». В экспозиции представлены лоты русских мастеров на торгах, которые состоятся 1 декабря в Лондоне.

Посетители увидят произведения прославленных художников: Кузьмы Петрова—Водкина, Александра Дейнеки, Петра Кончаловского и Николая Рериха.

Украшением выставки станет «Натюрморт с чайником и подносом», написанный Петром Кончаловским в 1910—1912 годах, а также картина Николая Рериха «Горница в тереме Садко», созданная художником к неслучившейся постановке Сергея Дягилева и Томаса Бичема.

Среди особых лотов частной коллекции послевоенного советского искусства центральное место занимает «Натюрморт с яблоками» кисти Кузьмы Петрова—Водкина. Картина знаменует собой важный этап в творческом пути художника. Она стоит на пороге сферической перспективы, которая впоследствии станет «знаковым стилем» Петрова-Водкина.

С торгов 1 декабря уйдет и частная коллекция послевоенного советского искусства. В ней представлены важнейшие советские художники второй половины XX столетия: Эрик Булатов, Владимир Вейсберг, Илья Кабаков, Олег Целков,Дмитрий Краснопевцев, Олег Васильев.

Шедевры можно увидеть в музее 28 и 29 октября, сообщается на сайте организации.