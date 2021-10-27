Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лоты русских мастеров торгов Sotheby’s покажут в Музее архитектуры

Ольга Маркова

Развлечения
Лоты русских мастеров торгов Sotheby’s покажут в Музее архитектуры
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 28 и 29 октября представляет выставку «Шедевры русского искусства на осенних аукционах Sotheby's». В экспозиции представлены лоты русских мастеров на торгах, которые состоятся 1 декабря в Лондоне.

Посетители увидят произведения прославленных художников: Кузьмы Петрова—Водкина, Александра Дейнеки, Петра Кончаловского и Николая Рериха.

Украшением выставки станет «Натюрморт с чайником и подносом», написанный Петром Кончаловским в 1910—1912 годах, а также картина Николая Рериха «Горница в тереме Садко», созданная художником к неслучившейся постановке Сергея Дягилева и Томаса Бичема.

Среди особых лотов частной коллекции послевоенного советского искусства центральное место занимает «Натюрморт с яблоками» кисти Кузьмы Петрова—Водкина. Картина знаменует собой важный этап в творческом пути художника. Она стоит на пороге сферической перспективы, которая впоследствии станет «знаковым стилем» Петрова-Водкина.

С торгов 1 декабря уйдет и частная коллекция послевоенного советского искусства. В ней представлены важнейшие советские художники второй половины XX столетия: Эрик Булатов, Владимир Вейсберг, Илья Кабаков, Олег Целков,Дмитрий Краснопевцев, Олег Васильев.

Шедевры можно увидеть в музее 28 и 29 октября, сообщается на сайте организации.

Читайте также:
МузеиВыставкиАукционы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте