Депутат оценил вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса

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Законопроект о всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса был отклонен Госдумой предыдущего созыва, однако есть вероятность, что депутаты вернутся к обсуждению этого вопроса. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, такое решение обязательно должно быть закреплено на законодательном уровне.

— В Госдуму прошлого созыва такой законопроект был внесен, но не получил одобрение большинства. Готова ли Госдума нового созыва подержать такой законопроект, я сказать не могу, но такие разговоры ходят. Ситуация настолько серьезная, что этот вопрос назревает, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также добавил, что, по его мнению, более эффективным было бы повсеместное распространение материальной стимуляции вакцинированных.

До этого Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили власти сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех россиян.