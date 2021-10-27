Прокуратура начала проверку после падения дерева на коляску с младенцем в Талдоме

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Московская область, Талдом Карта всех событий

В подмосковном Талдоме погиб ребенок после того, как на коляску, в которой он находился, упало дерево. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 22 октября. Из-за сильного ветра дерево упало на коляску, в которой был малыш 2020 года рождения. Ребенок скончался в больнице от полученный повреждений.

Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Талдомской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что в подмосковном Ногинске от отравления умерла двухлетняя девочка. По данным прокуратуры, двухлетнего ребенка с признаками отравления госпитализировали 25 октября. В больнице девочка скончалась. В связи с этим проводится проверка.