Московский зоопарк будет работать в выходные дни с 28 октября по 7 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк в нерабочие дни — с 28 октября по 7 ноября — будет открыт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в среду, 27 октября.

Однако в указанный период горожане и туристы смогут посетить только уличные вольеры.

В пресс-службе уточнили, что QR-коды для входа в учреждение требоваться не будут.

— Вы можете посетить ту часть нашей территории, которая находится на открытом воздухе. Все экспозиционные павильоны, включая Музей истории Зоопарка, Дом Клюева и выставку «Четвертое измерение», а также все предприятия общественного питания, сувенирный магазин, закрыты, — рассказали в пресс-службе.

Также временно не будут работать аттракционы, не будут проводиться выставочные и просветительские мероприятия, будет закрыт детский лекторий и некоторые другие объекты зоосада, передает РИА Новости.

1/2 2/2

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

Глава города отметил, что с 28 октября будут приостановлены все предприятия в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут магазины, продающие продукты, лекарства и иные товары первой необходимости.