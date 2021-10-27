Законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии внесен в Госдуму

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За публичное приравнивание СССР и нацистской Германии будет возможен штраф в две тысячи рублей или арест до 15 суток. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

— Нарушение запрета на отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии... влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, — говорится в документе.

За его повторное нарушение штраф увеличится до пяти тысяч рублей. С юридических лиц будут взыскивать от 10 до 50 тысяч, а при повторном нарушении и до 100 тысяч рублей. Также возможен арест на срок до 90 суток.

До этого официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов заявил, что бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Иванов отметил, что факты «преднамеренного уничтожения мирного советского населения» выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Также фиксируются свидетельства очевидцев преступления.