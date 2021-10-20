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Бывших нацистских военных проверят на причастность к геноциду в СССР

Юлия Курганова

Общество
Бывших нацистских военных проверят на причастность к геноциду в СССР
Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

— На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах, — сказал он, отвечая на соответствующий запрос РИА Новости.

Иванов отметил, что факты «преднамеренного уничтожения мирного советского населения» выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Также фиксируются свидетельства очевидцев преступления.

В конце сентября ФСБ обнародовала архивные документы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе. 47 еврейских детей были уничтожены в декабре 1942 года. Им сказали, что перевезут в черкесский детский дом. По поручению фашистов, оккупировавших курорт «Теберда», главврач северокавказского курорта «Теберда» участвовал в составлении списков детей.

Шесть детей удалось спасти. Когда они поступили в санатории, то некоторые врачи, опасаясь за жизни маленьких пациентов, написали им в анкете другую национальность либо умышленно не заполнили эту графу.

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