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Мужчина убил двух пенсионеров в Челябинской области из-за пяти тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина убил двух пенсионеров в Челябинской области из-за пяти тысяч рублей
Фото: pixabay / Gerd Altmann

В Южноуральске злоумышленник убил двух пенсионеров, чтобы не возвращать им долг — пять тысяч рублей. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Убитой оказалась пожилая пара. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружил вернувшийся домой сын. При этом в квартире, где они проживали, все было перевернуто.

Мужчина убил двух пенсионеров в Челябинской области из-за пяти тысяч рублейФото: СК РФ

Спустя некоторое время полиция задержала подозреваемого — 39-летнего Виталия Тимошенина. Выяснилось, что незадолго до происшествия он занял у пенсионеров пять тысяч рублей. Предположительно, в день убийства злоумышленник пришел к ним, чтобы вернуть деньги.

По версии следователей, в день убийства из квартиры пропала крупная сумма денежных средств.

Фото: Telegram / SHOT
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Фото: Telegram / SHOT
Фото: Telegram / SHOT
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Фото: Telegram / SHOT

По данным СМИ, из квартиры пропало 1,6 миллиона рублей.

В машине задержанного были обнаружены следы крови. Давать показания он отказывается, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

— Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, — заключили в пресс-службе ведомства.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о тройном убийстве в квартире на Мосфильмовской улице. По данным источника «ВМ», в квартире найдены тела родителей и ребенка. По предварительным сведениям, женщина с сыном задушены. Тело отца найдено в коридоре.

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