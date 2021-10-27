Проценко оценил важность волонтерской деятельности в период пандемии

Фото: Администрация президента РФ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что без помощи волонтеров врачам гораздо сложнее работать в период распространения коронавирусной инфекции.

— Прекрасно помню, как на старте запуска Коммунарки к нам на помощь пришли наши волонтеры. Своей энергией и энтузиазмом они заряжали всех нас. А самое главное — освобождали время и силы врачей и медсестер, чтобы они больше внимания могли уделять именно врачеванию, — сказал он.

По его словам, добровольцы по всей России стали настоящей опорой не только для всех медиков, но и для тех, кому приходилось и приходится соблюдать карантин.

Волонтеры из штабов «Мы вместе» продолжают принимать участие в работе кол-центров, связываются с родственниками заболевших, помогают покупать товары первой необходимости для пациентов и многое другое.

Проценко подытожил, что волонтеры также могут внести большой вклад в информирование населения по вопросам важности вакцинации от COVID-19.

До этого Денис Проценко призвал москвичей соблюдать введенные эпидемические меры и ответственно относиться к своему и чужому здоровью.

Он отметил, что нерабочие дни помогут сорвать несколько циклов заражения коронавирусом. Отечественной системе здравоохранения сейчас приходится очень нелегко, врач эмоционально сообщил, что в госпиталях продолжается «настоящая война» с болезнью.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.