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Лев Лещенко оценил шансы Ольги Бузовой стать заслуженной артисткой РФ

Ирина Игнатенко

Общество
Лев Лещенко оценил шансы Ольги Бузовой стать заслуженной артисткой РФ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил шансы певицы Ольги Бузовой на получение звания заслуженной артистки РФ. Он отметил, что во многом это будет зависеть от мнения российской публики.

— Она яркая девочка, и я считаю, что если народ попросит, то можно будет, наверное, это звание получить. Во всяком случае, она интересно работает. Ее много критикуют, но она труженица. Ольга должна сама подумать, нужно ли ей это звание, как также нужно было подумать, надо было ли ей играть во МХАТе. Это уже выбор каждого, — сказал Лещенко в комментарии Life.ru.

Лещенко также напомнил, что в РФ иногда это звание получают люди, которых никто не знает, а иногда всенародные любимцы его не удостаиваются.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького. Спектакль с ее участием должен состояться 2 ноября, передает ФАН.

До этого блогер Манукян оценил планы Бузовой покорить Голливуд.

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