Популярность оплаты проезда в метро по банковской карте выросла в 500 раз

Фото: Пресс-служба метро

В 2021 году пассажиры столичной подземки оплачивают поездки банковской картой на турникете в 500 раз чаще, чем в 2016 году. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Первые терминалы с возможностью такой оплаты появились в сентябре 2015 года.

В 2016 году проезд банковской картой на турникете оплачивали тысяча пассажиров в сутки. Сегодня этот способ ежедневно выбирают 500 тысяч человек.

— В 2020 году, когда пассажиропоток в метро сократился на 37 процентов, оплата бесконтактными способами, наоборот, выросла — 52 миллиона оплат на турникете. К началу октября 2021 года — уже более 90 миллионов, — сообщили в пресс-службе.

С 15 октября на станциях столичной подземки доступна оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Ожидается, что со временем она также будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей города.