Суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро

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Европейский суд в Люксембурге обязал Польшу каждый день выплачивать по одному миллиону евро в пользу комиссии Евросоюза в качестве штрафа за невыполнение судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Об этом стало известно в среду, 27 октября.

— Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере один миллион евро, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Накануне Еврокомиссия обратилась в суд Евросоюза с требованием ввести санкции в отношении Польши. Как рассказал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ограничительные меры хотят ввести, так как Варшава не исполняет решения суда от 15 июля. Размер возможных штрафов будут определять во время разбирательства.

В июле суд ЕС потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, так как орган угрожает беспристрастности судей.