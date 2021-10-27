«Это очень опасные игры»: Лавров рассказал о готовности России противостоять расширению НАТО

Фото: МИД РФ

Россия будет готова сделать все для противостояния расширению НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 27 октября, в ходе пресс-конференции.

По словам министра, члены альянса обращают внимание на страны Востока, в особенности на Индо-Тихоокеанский регион.

— Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса, — передает слова Лаврова ТАСС.

Также Лавров подчеркнул, что Россия не может обойтись одной дипломатической работой для предотвращения расширения НАТО, необходимо принимать и другие меры, адекватные угрозам по отношению к РФ. Министр заверил, что президент России Владимир Путин держит эти вопросы на личном контроле.

Ранее, 22 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, так как альянс является оборонительным союзом. Он отметил, что за Россией все еще остается право наложить вето на данное решение.