Генсек НАТО призвал Россию «не бояться» вступления Украины в альянс

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

России не стоит опасаться, что Украина вступит в НАТО, так как альянс является оборонительным союзом. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

— НАТО — оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться, — отметил он.

По словам Столтенберга, решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на основе мнений 30 союзников и самого украинского руководства. Другие страны не могут вмешиваться в этот процесс.

Генеральный секретарь подытожил, что за Россией остается право наложить вето на данное решение, пишет газета «Известия».

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что на сегодняшний день в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией не осталось позитивных моментов. По его словам, дипломатические отношениях в тех условиях, которые создали в НАТО, невозможны.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страна с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна является сильной, она ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, Москва заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми.

Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских, добавил он. Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО.