Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выступил на XVI Восточноазиатском саммите (ВАС) в формате видеоконференции в среду, 27 октября.

Особое внимание российский лидер уделил вопросу борьбы с распространением COVID-19. По его словам, в сложившихся условиях возрастает необходимость обоюдного признания вакцин во всех государствах региона, потому как без сертификатов граждане не смогут свободно передвигаться.

Путин также предложил учредить под эгидой саммита механизм антипандемийного взаимодействия и отметил, что российская сторона в ближайшем будущем представит конкретные механизмы реализации этой идеи.

Глава РФ также обсудил с коллегами безопасность в регионе. По его мнению, страны должны продолжать наращивать совместные усилия.

— Это тем более актуально с учетом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растет, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации, — сказал президент.

Путин также не исключил, что в регионе возможен новый этап гонки вооружений, пишет РИА Новости.

Кроме того, политик напомнил, что предложение России по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе и его актуальность растет.

Накануне спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Россия должна убрать размещенные в Европе ракеты, прежде чем ввести мораторий на их использование в этих странах. По его мнению, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРМСД), еще когда разместила свои ракеты в Европе. Чтобы поддержать предложенный президентом РФ Владимиром Путиным мораторий на их дальнейшее размещение, необходимо убрать уже находящиеся там российские ракеты.