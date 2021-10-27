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Экономист объяснил, почему Илон Маск не сможет потратить свои 272 миллиарда

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Финансы
Экономист объяснил, почему Илон Маск не сможет потратить свои 272 миллиарда
Фото:jurvetson / CC BY 2.0

Финансовое состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, оцененное в сотни миллиардов долларов, можно считать виртуальным. Это не означает, что у него есть столько денег. Это говорит о том, что рынок сильно верит в успех дел Маска и оценивает их стоимость в перспективе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака.

Маск, который владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории. Ему удалось достичь такого показателя в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla: в понедельник, 25 октября, их рост превысил 13 процентов. Это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в один триллион долларов. В результате состояние бизнесмена увеличилось более чем на 41 миллиард долларов за один день.

— Те деньги, которыми номинально владеет Маск, — это потенциальная стоимость его активов. Немножечко виртуальные деньги. Это не значит, что он с ходу может снять деньги со счета и у него будет на руках эта самая сумма. Такой некий виртуальный объем стоимости его активов, — сказал Кульбака.

По его словам, ничего странного в оценочной и нереальной стоимости активов Маска нет. Например, человек может знать рыночную стоимость свой квартиры. Однако неизвестно, сможет ли он продать ее за эту сумму при необходимости.

— Это виртуальная оценка его активов, богатства. Она говорит о том, как его потенциал оценивает рынок с точки зрения его будущего развития, будущих доходов и с точки зрения его возможности. Значит, рынок очень сильно верит в то, что бизнес Маска будет хорошо развиваться, — заключил эксперт.

В конце сентября Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes: тогда его состояние составило более 203,4 миллиарда долларов. Второе место в списке занял глава компании Amazon Джефф Безос, третье — генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В пятерку также попали один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Компания Tesla основана Маском в 2003 году. Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, но позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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