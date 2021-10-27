«Я еще лингвист-террорист»: обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал выпустили из СИЗО

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, отпускают из-под стражи. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в среду, 27 октября.

В среду, 27 октября, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой по статье «Убийство».

По словам представителя ведомства, обвинение сообщило, что по делу назначили еще две экспертизы. Ситуационная и автороведческая (кто является автором ряда сообщений во «ВКонтакте» от имени умершего — прим. «ВМ»).

В свою очередь, сторона защиты попросила время для ознакомления с материалами.

Фото: Пресс-служба суда

На заседании адвокат заявил, что протокол допроса одного из свидетелей от марта был представлен только сегодня.

Сама Кохал, комментируя необходимость проведения автороведческой экспертизы, заявила, что теперь она еще и «лингвист-террорист».

— Теперь я еще и лингвист-террорист. Как много профессий, — заключила Марина Кохал.

По окончании перерыва прокурор просил удовлетворить ходатайство и продлить срок задержания под стражей Марины Кохал.

На суде государственный обвинитель отметил, что ходатайство обоснованно и законно, так как обстоятельства не изменились и не отпали, а такой срок содержания под стражей вызван объективной необходимостью. Следователь свое ходатайство также поддержала в полном объеме и просила удовлетворить.

Представитель потерпевшей стороны на суде заявила, что иная мера пресечения невозможна и надо дождаться очередных экспертиз.

Отвечая на это, адвокат Лукьянов сообщил, что причины смерти до сих пор нет.

— Второй апелляционный суд указал, что обнаруженный событийный ряд может говорить о неприступном деянии Кохал. Событие не установлено, — заявил он.

Защитник Кохал также заявил, что экспертизы назначаются не в срок.

— Экспертизы назначаются для искусственного содержания Кохал под стражей. Ссылок на фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость продления, нет, — резюмировал он.

Адвокат Скурту в защиту Кохал заметила, что за восемь месяцев следствием не проведено ни одного действия с обвиняемой.

В ответ на это обвинение заявило, что только стража может гарантировать законопослушное поведение Кохал. Прокурор просил принять во внимание, что тело расчленили, органы нашли не все, где органы — Кохал не говорит.

В ответ на это женщина сказала, что ее об этом не спрашивали.

Фото: Пресс-служба суда

Выслушав две стороны, суд решил следствию отказать. По мнению судьи, оснований в содержании девушки в СИЗО на данный момент нет.

— Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест по 30.01.2022. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда, — заключили в Объединенной пресс-службе судов.

Видео предоставлено объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля 2020 года стало известно, что жена рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, по ее словам, скончался от передозировки наркотиков. Кохал заявила, что решила избавиться от тела супруга, чтобы не омрачать память о нем зависимостью от наркотиков.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Картрайт и Кохал состояли в браке несколько лет. Пара воспитывала сына.