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Власти Омска ввели самоизоляцию для людей старше 60 лет

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти Омска ввели самоизоляцию для людей старше 60 лет
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

В среду, 27 октября, губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ, согласно которому возрастной ценз для лиц, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, снижен с 65 до 60 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Документ обязывает граждан от 60 лет, не прошедших вакцинацию или не переболевших коронавирусом за последние полгода, соблюдать режим самоизоляции. Также указ обязывает работодателей перевести таких граждан на удаленную работу, исключая тех лиц, чье присутствие на рабочем месте считается крайне важным.

Ранее, 26 октября, стало известно о вводе в Омской области системы QR-кодов для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 30 октября по 7 ноября вводится запрет на деятельность детских игровых комнат. Также власти региона уведомили о запрете на проведение ночных развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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