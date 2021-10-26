Омская область вводит систему QR-кодов в ноябре

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В Омской области с 20 ноября вводится система QR-кодов. Она будет работать в общественном транспорте, торговых центрах и предприятиях общественного питания. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в Омской области запретили проведение ночных развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.

— С 30 октября вводятся QR -коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 30 октября по 7 ноября вводится запрет на деятельность детских игровых комнат. С 20 ноября QR-коды будут введены в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа льготных транспортных карт, поездки сохранятся на следующий период. Работодателям предлагают ввести два оплачиваемых выходных для проведения сотрудниками вакцинации от коронавируса.

Ограничения повсеместно вводят в разных регионах РФ.

На въезде в Севастополь во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты, которые проверят наличие QR-кодов у въезжающих в город. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начались 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае ввели с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.