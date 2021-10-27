В ГИБДД рассказали о графике работы подразделений с 28 октября по 7 ноября

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В период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться только по предварительной записи через порталы госуслуг. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что, несмотря на изменение формата приема граждан, режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, остается неизменным.

При этом 4–7 ноября государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении — прим. «ВМ»).

— Прием граждан с 28 октября по 7 ноября 2021 года в отделениях ГИБДД, расположенных на территории многофункциональных центров предоставления государственных услуг, осуществляться не будет, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.