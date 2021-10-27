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Прохор Шаляпин опроверг информацию об уголовном деле в отношении его матери

Полина Долганова

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Прохор Шаляпин опроверг информацию об уголовном деле в отношении его матери
Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Российский шоумен Прохор Шаляпин опроверг информацию о возбуждении уголовного дела в отношении его матери Елены Колесниковой. Об этом в среду, 27 октября, он сообщил «Вечерней Москве».

— Это ложь, абсолютная клевета, не верьте в то, что пишут, я не знаю, зачем это кому-то нужно, — заключил собеседник «ВМ».

До этого в СМИ появилась информация, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова обвиняется в получении взятки и служебном подлоге.

Женщина работала сестрой-хозяйкой в волгоградской больнице № 12. В эту больницу на исправительные работы отправляют заключенных. В обязанности Колесниковой входило давать им поручения, а также заполнять табеля учета рабочего времени.

По версии следствия, в 2019–2021 годах она брала с заключенных деньги в обмен на освобождение от работы в больнице. Таким образом она получала с каждого заключенного от 10 до 16 тысяч рублей. По информации СМИ, в настоящее время дело Колесниковой рассматривается в суде.

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