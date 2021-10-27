Мать Прохора Шаляпина стала фигурантом уголовного дела

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Мать певца Прохора Шаляпина Елену Колесникову обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. Об этом стало известно в среду, 27 октября.

Колесникова работала сестрой-хозяйкой в волгоградской больнице № 12. В эту больницу на исправительные работы отправляют заключенных. В обязанности Колесниковой входило давать им поручения, а также заполнять табеля учета рабочего времени.

По версии следствия, в 2019-2021 годах она брала с заключенных деньги в обмен на освобождение от работы в больнице. Таким образом она получала с каждого заключенного от 10 до 16 тысяч рублей.

В настоящее время дело Колесниковой рассматривают в суде. Свою вину в содеянном она не признает, сообщает Telegram-канал Baza.

30 сентября стало известно, что супруга Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет от последствий коронавирусной инфекции. Певец подчеркнул, что всегда будет помнить и любить ее.

Позже Шаляпин рассказал, почему он так сильно страдает из-за ушедшей из жизни жены. По его словам, в своем последнем сообщении супруга написала, что это он стал причиной ее заражения.