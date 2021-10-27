«Ни мастерства, ни вкуса!»: Соседов высказался об участии детей в музыкальных конкурсах

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Музыкальный критик Сергей Соседов не смотрит детские конкурсы и считает, что юные россияне не должны в них участвовать. Там мнением эксперт поделился с «Вечерней Москвой», комментируя новость о победе Тани Меженцевой в национальном финале Детского Евровидения — 2021.

— Я считаю, что дети должны заниматься музыкой в школах или частным образом. Я категорически против детских конкурсов в принципе. Никуда она не должна ехать и не должен ехать никто. Потому что детские конкурсы — это профанация, просто зарабатывание денег взрослыми и ярмарка тщеславия родителей. Дети здесь жертвы, она — жертва! Дети должны учиться, они еще ничего не могут, они выезжают только на «милоте», на чувстве умиления взрослых. За этим умилением не стоит ни мастерства, ни вкуса, — сказал Соседов.

В 2021 году на детское Евровидение поедет 11-летняя москвичка Таня Меженцева. Она исполнит сольную композицию «Mon ami». Конкурс состоится в Париже 19 декабря. В нем примут участие представители 19 стран. Это юные артисты из России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.