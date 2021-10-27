Путин заявил об обеспеченности россиян газом

Фото: Администрация президента РФ

Граждане России, а также предприятия страны обеспечены газовым топливом внутри РФ по стабильной цене. Об этом в среду, 27 октября, заявил президент Владимир Путин.

— Главное для нас — это то, что отечественные потребители, как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей, полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу, — цитирует главу государства РИА Новости.

Российская компания «Газпром» может сформировать рекордный оперативный резерв газа в объемах 72,638 миллиарда кубических метров. Заполнение подземных хранилищ голубого топлива (ПХГ) продолжается. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании в пятницу, 22 октября. Отмечается, что за прошлый отопительный сезон из ПХГ было поднято наибольшее число топлива для российской газовой отрасли — 60,6 миллиарда кубических метров. В Газпроме отметили, что в этом отопительном сезоне с учетом ПХГ, которые расположены на территории Белоруссии и Армении, резерв составит 73,824 миллиарда кубических метров газа.

17 сентября глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года. Миллер отметил, что подземные хранилища на континенте в настоящее время испытывают дефицит. Именно это, по его мнению, влияет на цены за газ. Кроме того, Миллер предположил, что стоимость топлива будет повышаться и дальше.